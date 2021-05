Premier League, 37^ giornata: i risultati delle gare delle 19. Sconfitta interna per il Tottenham

vedi letture

Arrivano i risultati delle gare delle 19 valide per la 37^ giornata di Premier League. Vittore per l’Everton di Carlo Ancelotti sul Wolverhampton, per il Newcastle sul già retrocesso Sheffield United e per l’Aston Villa sul campo del Tottenham. Di seguito il dettaglio dei match:

Everton-Wolverhampton 1-0 (48’ Richarlison)

Newcastle-Sheffield United 1-0 (49’ WIllock)

Tottenham-Aston Villa 1-2 (8’ Bergwijn, 20’ Regulion [A], 39’ Watkins)

Questa la classifica aggiornata in attesa dei match della sera

Manchester City 83 Campione

Manchester United 71 Qualificato in Champions League

Chelsea 67

Leicester 66

Liverpool 63*

Tottenham 59

West Ham 59*

Everton 59

Arsenal 58

Leeds 56

Aston Villa 52

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Newcastle 42

Brighton 41

Burnley 39*

Fulham 28 Retrocesso in Championship

WBA 26* Retrocesso in Championship

Sheffield United 20 Retrocesso in Championship

*=Una gara in meno