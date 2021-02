Premier League, Calvert-Lewin spezza l'urlo dello United: 3-3 al 95esimo

Gara pazza ad Old Trafford dove l'Everton riacciuffa il pareggio al 95esimo grazie al gol di Calvert-Lewin, che sigilla la partita sul 3-3 contro il Manchester United, quando ormai tutto sembrava deciso. Lo United era avanti di ben due reti a fine primo tempo, grazie ai sigilli di Cavani e Bruno Fernandes, ma nella ripresa l'Everton grazie ad James e Doucouré aveva trovato il pari. Il gol di McTominay al 71esimo sembrava aver chiuso la gara, ma Calvert-Lewin nel recupero ha ritrovato il pari, spezzando così il sogno-vetta per gli uomini di Solskjaer che domani dovranno sperare in una vittoria del Liverpool per non vedere scappare il Manchester City.