Premier League, Everton avanti all’intervallo: Richarlison sfrutta la leggerezza di Kabak

Ci ha messo solo tre minuti Richarlison a sbloccare il Merseyside Derby contro il Liverpool. L’attaccante brasiliano, servito da James Rodriguez, ha portato avanti la squadra di Ancelotti su una dormita dell’ex Schalke Kabak, che non ha avuto un brillante impatto con la Premier League. Poco incisivo l’attacco dei Reds, con Salah ben ingabbiato. Non finisce la sfortuna infortuni per la squadra di Klopp, che a metà tempo ha sostituito Henderson per un problema alla coscia.