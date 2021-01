Premier League, il Man City non si ferma più: poker al Crystal Palace, ora la vetta nel mirino

Il Manchester City non si ferma più. Ennesima vittoria di fila per la formazione di Pep Guardiola, che si sbarazza in scioltezza del Crystal Palace, rifilandogli un netto poker. Doppietta di Stones, Gundogan e Sterling a chiudere tutto nel finale per il successo dei Citizens, adesso secondi a pari punti col Leicester e a -2 dal Manchester United ma con una gara in meno rispetto ad entrambi.