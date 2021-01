Premier League, il Man United stecca ancora: è 0-0 all'Emirates contro l'Arsenal

Dopo la sconfitta subita contro lo Sheffield United, stecca ancora il Manchester United che non risponde alla vittoria dei cugini del City non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 in casa dell'Arsenal. Gara con poche emozioni all'Emirates Stadium e un punto che non serve a nessuno. Con questo pareggio i Red Devils salgono a 41 punti, a -3 dal City primo mentre l'Arsenal a quota 31.