Premier League, Leicester all'inglese: Maddison e Barnes stendono il Southampton

Vittoria importante per il Leicester che oggi ha battuto per 2-0 il Southampton. A decidere la sfida le reti di Maddison nel primo tempo e di Barnes in pieno recupero. Con questo risultato il Leicester si porta al secondo posto con 35 punti in attesa del big match di domani tra il Liverpool e il Manchester United. Il Southampton resta ottavo con 29 punti conquistati fin qui.