Premier League, nuovo pallone in vista del rush finale. L'esordio venerdì a Wolverhampton

Nuovo pallone per la Premier League che farà il suo esordio venerdì in occasione di Wolverhampton-Leeds: è griffato Nike e cambia colore: si passa dal giallo a una sfera bianca cerchiata di blu con richiami in rosso e il logo del trofeo in evidenza.