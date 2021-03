Premier League, si punta ad ospitare fino a 10mila spettatori per le ultime due di campionato

La Premier League punta a portare allo stadio fino a 10mila tifosi per le ultime due giornate di campionato. Questo a patto che la strategia per uscire dal lockdown funzioni. Nelle scorse settimane il premier Boris Johnson ha presentato una exit-strategy suddivisa in 4 fasi. Ed ecco che entra in gioco il calcio, nella fase 3 che partirebbe il 17 maggio. Per quella data parte delle restrizioni outdoor sarà eliminata. Per garantire ad ogni squadra di poter avere una partita in casa con il pubblico, verrebbero pertanto apportate delle modifiche al calendario, come quello di spostare di pochi giorni il penultimo turno, originariamente previsto il 15 maggio, di qualche giorno.