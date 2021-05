Premier League, tonfo del Leeds: perde 2-0 a Brighton, addio al treno europeo

Il Leeds perde una chance importante di agganciare il treno per l'Europa: ko per 2-0 in casa del Brighton, la formazione del Loco Bielsa è così sempre nona ma ora Arsenal e Aston Villa possono superarla in classifica. Dall'altra parte i Seagulls staccano definitivamente il treno retrocessione e si posizionano al quattordicesimo posto, a +10 dal Fulham.