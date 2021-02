Premier League, Tottenham-Chelsea 0-1: gli highlights del derby londinese

Un grande Chelsea espugna il Tottenham Hotspur Stadium grazie a un rigore di Jorginho al 24' a seguito del fallo in area di Dier su Werner. Secondo successo in altrettante partite per i blues da quando Thomas Tuchel siede in panchina, e sempre mantenendo la porta inviolata. Terzo ko consecutivo per il Tottenham, ora a -7 dalla zona Champions. Di seguito gli highlights della partita: