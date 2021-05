Premier League, tris dell'Arsenal al West Bromwich: speranze per l'Europa, WBA retrocesso

Dopo la cocente eliminazione in Europa League, ad un passo dalla finale, l'Arsenal ritrova la vittoria in Premier League. Contro il West Bromwich finisce 3-1 grazie alle reti di Smith Rowe, Pépé e Willian, una condanna forte per il WBA, retrocesso così aritmeticamente in Championship. I Gunners si portano così al nono posto in classifica, a -4 dalla zona Europa a tre giornate dalla fine: qualche speranza c'è ancora, ma la corsa andrà fatta su Tottenham ed Everton e non sarà semplice.