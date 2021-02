Primi 45' sotto la neve, dopo l'intervallo il campo torna verde: merito anche del vice di Flick

Il Bayern Monaco ha pareggiato 3-3 in casa contro l'Arminia Bielefeld nel posticipo di Bundesliga. Una partita che i campioni d'Europa e del mondo stavano clamorosamente perdendo per 2-0 al termine del primo tempo, condizionato dalla neve che ha reso il campo molto scivoloso. Così, durante l'intervallo, gli inservienti dell'Allianz Stadium si sono dati da fare per rimuovere lo strato bianco dal terreno di gioco. A dare una mano anche una leggenda del Bayern, il vice-allenatore Hermann Gerland, come dimostra l'immagine pubblicata dal club tedesco.