Bayern Monaco, il saluto di Tiger Gerland: "25 anni di successi, grazie per tutto"

vedi letture

La rivoluzione portata al Bayern Monaco da Julian Nagelsmann ha portato anche ad alcuni saluti illustri. Dopo tantissimi anni lo storico collaboratore Hermann Gerland saluterà il club bavarese: "Ho iniziato con il Bayern nel 1990 e a parte un periodo in cui sono stato lontano (dal 1995 al 2001, ndr), ho sempre dato tutto per questo club per 25 anni. Durante questo periodo abbiamo vissuto insieme grandi momenti e grandi successi. Ho potuto lavorare con i migliori allenatore del mondo: Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick. Adesso ho parlato con il club e insieme abbiamo deciso di risolvere il mio contratto. Sarò sempre legato al Bayern e ai suoi grandi tifosi e auguro al club solo il meglio per il futuro".