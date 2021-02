Problema al soleo sinistro, anche Marcelo out contro l'Atalanta. Real sempre più in emergenza

Ancora pessime notizie per Zinedine Zidane e il suo Real Madrid. Dopo Sergio Ramos ed Eden Hazard, anche Marcelo salterà la sfida d'andata contro l'Atalanta in Champions League: il terzino si è infortunato ieri nel match di campionato contro il Getafe e starà fuori per circa tre settimane. Questo il comunicato del club: "Dopo i test effettuati oggi, è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro. Restiamo in attesa di sviluppi".