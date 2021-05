"Pronto a tutto, anche ai rigori". Rivedi Jorginho alla vigilia della finale di Champions League

Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha presentato così la sfida di questa sera contro il Manchester City: "Sono pronto a tutto anche ai rigori ma non ti dirò certo come calcerei. Ma sappiamo che è una partita che può essere decisa dai dettagli. C’è anche l’eventualità di arrivare ai rigori e tutta la squadra si è preparata. Vincere la Champions significherebbe tanto per me e mia mamma sarà qui. Così come mio padre e mia sorella, è una partita che ha grande importanza per la mia famiglia, i miei amici e per tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto".