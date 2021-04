PSG-Bayern, L'Equipe stronca Orsato con un 4 in pagella: due gli errori clamorosi

Il quotidiano francese 'L'Equipe' stronca l'arbitro italiano Daniele Orsato per la direzione di gara di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco con un 4 in pagella. Il giudizio molto severo è dovuto principalmente a due episodi. Il primo è il fuorigioco fischiato in maniera troppo frettolosa su Mbappé: il replay ha poi evidenziato come non ci fosse. Il secondo è un fallo nell'area del PSG, Navas spinge Paredes e Orsato dà punizione a favore dei parigini. "L'impressione - si legge - è stata quella di un arbitro che ha fatto fatica a seguire tutte le azioni".