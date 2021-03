PSG, Gueye: "Concentrati e motivati al 200% per il Barça. Col Brest avevo più apprensione"

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Idrissa Gueye ha parlato sul sito ufficiale del club del cambio di allenatore e della sfida di domani contro il Barcellona in Champions League: “In questa stagione è servito un po' di tempo per rimetterci in forma perché siamo arrivati in finale di Champions e poi siamo tornati quasi subito in campo per il campionato. È stato complicato, ma questo vale un po' per tutti. Pochettino? Sta andando tutto bene, è un tecnico molto aperto e simpatico ha voluto conoscere tutti i giocatori personalmente e poi sul campo e ci stiamo allenando con molta intensità, lavorando molto sul lato fisico perché secondo lui eravamo un po' indietro e questo ci ha permesso di essere migliori in campo, di avere più fiducia e soprattutto di arrivare a fine gara senza essere stanchi fisicamente. - continua Gueye – Il Barcellona? Siamo pronti per ogni situazione, avevo più apprensione per la partita contro il Brest perché a volte contro queste squadre manca un po' di concentrazione, mentre contro squadre come quella catalana tutti sono pronti, motivati e concentrati al 200%”.