PSG, il messaggio di Donnarumma ai tifosi: "Orgoglioso di far parte di questo grande club"

vedi letture

Gianluigi Donnarumma, nuovo portiere del PSG, ha lasciato un messaggio ai tifosi parigini tramite gli account social del club francese: "Ciao a tutti, sono Gigio. Sono contento di essere qui e orgoglioso di far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di andare in campo ed essere qui con voi. Un abbraccio, ici c'est Paris!".