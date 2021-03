PSG, Keylor Navas: "Rispetto per il Barcellona, ma vogliamo vincere e passare il turno"

Keylor Navas, portiere del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona: "Dobbiamo rimanere concentrati al 100% e cercare di vincere. Vogliamo vincere e per farlo dobbiamo giocare una partita offensiva. Abbiamo giocatori motivati, siamo fiduciosi e faremo di tutto per evitare situazioni dalle quali il Barcellona potrebbe trarre vantaggio. Siamo pronti per la sfida, all'andata abbiamo fatto molto bene. Sappiamo cosa serve per vincere questa sfida, nulla è cambiato per noi: abbiamo lo stesso rispetto per il Barcellona".