PSG-Lens 2-1: è sorpasso al Lille in testa. Stasera Galtier può replicare col Nizza

vedi letture

Vittoria sofferta e momentaneo sorpasso per il Paris Saint-Germain sul Lille in testa alla classifica. Finisce 2-1 al Parco dei Principi contro il Lens, Neymar e Marquinhos segnano per i parigini, per il RCL rete di Sanogo. Rete annullata al VAR per Icardi dopo il check del fischietto Brisard. Stasera il Lille può effettuare il controsorpasso nella gara delle 21:00 in casa contro il Nizza.

La classifica

PSG 75*

Lille 73

Monaco 71

Lione 67

Lens 56*

Olympique Marsiglia 56*

Rennes 54

Montpellier 47

Nizza 46

Metz 43

Reims 41

Angers 41

Brest 40

Saint Etienne 39

Strasburgo 38*

Bordeaux 36

Lorient 35

Nantes 31

Nimes 31

Dijon 18

* una gara in più