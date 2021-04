Psg-Lille 0-1, le pagelle: Sanches brilla. Neymar perde le staffe. Les Dogues in testa

vedi letture

Psg-Lille 0-1

Marcatori: 20' David

PSG

Navas 6: Sempre attento, ma impotente sul gol del Lille. Compie un miracolo su Yilmaz nella ripresa, evitando lo 0-2.

Diallo 5,5: Spesso in ritardo quando gli avversari ripartono. Il gol di David nasce anche da questa sua svista. (Dal 64’ Bakker: prova a garantire un minimo di velocità sulla fascia sinistra.

Kimpembe 5,5: Soffre le ripartenze di Ikoné e David. Spesso impreciso. Condivide coi suoi compagni di reparto la responsabilità sul gol di David. Pochi alti, molti bassi.

Marquinhos 5,5: Da solo con Kimpembe si trova a dover contenere le incursioni avversarie, come Kimpembe, il capitano patisce.

Kehrer 5,5: Stesso problema di Diallo. Non rientra in tempo quando il Lille attacca (dal 64’ Dagba: SV).

Paredes 5: Comincia bene, ma si innervosisce presto. Prende un giallo (e gli è andata bene) per un fallaccio su André. Poi commette un’altra irregolarità poco dopo e rischia il doppio cartellino.

Gueye 5: Il gioco fulmineo dei centrocampisti ospiti lo costringono agli straordinari, ma è troppo irruento e poco preciso (Dal 72’ Rafinha: Porta un po' di movimento, ma fa troppo poco per giudicarlo).

Di Maria 4,5: Lo si vede poco. Pochi scatti, scarse proposte. Non l’argentino spumeggiante che siamo abituati a vedere. Nel secondo tempo non migliora, anzi, non lo si vede più.

Neymar 4: È sua la prima occasione da gol della gara, l’unica vera e propria del Psg. Nella ripresa si prende un giallo e va su di giri, chiede poi un rigore che non c’è. Prova anche un timido destro, ma Maignan non si spaventa. Al 90’ viene espulso per doppio giallo dopo uno spintone senza senso ai danni di Djaló. Il peggiore.

Mbappé 6: Comincia a seminare sin da subito il panico tra i difensori del Lille. Esplosivo e determinante, come sempre. Molto attivo, malgrado la scarsa intensità dimostrata dai suoi compagni. La sua furia, però, dura davvero poco.

Kean 5,5: Solo un’occasione per lui nella prima frazione. Buon lavoro in fase difensiva, ma per il resto della gara scompare (Dal 64’ Draxler: SV).

Pochettino 4,5: Non riesce a dare una scossa ai suoi. Nella ripresa le cose peggiorano invece di migliorare.

LILLE

Maignan 6,5: Decisiva la sua parata su Mbappé. Attento durante tutti i 90 minuti. Tra i migliori.

Reinildo 6,5: Tra i migliori dei suoi nel primo tempo. Instancabile e pulito in ripartenza, quando serve.

Botman 6,5: Gara pulita. Bene in fase di impostazione. nessuna sbavatura.

Fonte 7: Si prende il primo giallo della gara. Per il resto, non sbaglia quasi nulla. Copre ancora meglio nel secondo tempo.

Djaló 5: Spesso si ritrova a dover contenere Mpabbé, un cliente non facile. Lui fa quello che può e lo fa bene. Cala un po’ nella ripresa e a fine gara si becca il rosso dopo un parapiglia con Neymar.

Bamba 6,5: Grande tenuta fisica. Quando ha il pallone tra i piedi è difficile fermarlo. Solido.

Soumaré 6: Regge bene, come tutti i suoi compagni. Ordinato.

André 6: Non bellissimo nel gioco, ma offre grande sostanza. Sempre sull’attenti e disposto a prendere le botte.

Sanches 8: Un metronomo in mezzo al campo. Paredes e Guerre faticano a contenerlo. Cresce ulteriormente nella ripresa. Il migliore dei suoi (Dal 73’ Yilmaz 6: Entra e per poco non segna il 2-0).

David 7: Segna un gran gol sull’asse con Ikoné. Al 36’ è costretto ad uscire per una botta rimediata (dal 36’ Weah 6: si fa vedere e contribuisce alla vittoria).

Ikoné 7: Suo l’assist per il gol dell’1-0. Corre e si sacrifica. A fine gara è esausto e Galtier lo sostituisce (Dal 94’ Bradaric: SV) .

Galtier 7,5: Ha la gara in mano sin dall'inizio. Riesce a mantenere i suoi concentrati e a contenere con dimestichezza il Psg.