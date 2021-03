PSG-Nantes 1-2, le pagelle: Mbappé ingenuo, eroici Simon e Kolo

Paris Saint Germain-Nantes 1-2

Marcatori: 42' Draxler, 59' Kolo Muani, 71’ Simon.

PSG

Navas 6 – Quasi mai impegnato seriamente. Non ha colpe sui gol subiti.

Dagba 6,5 – Molto propositivo sulla destra, non si ferma mai per tutto il primo tempo. Viene poi sostituito perché sulle gambe. (dal 74’ Kehrer s.v.).

Marquinhos 5,5 – Guida bene la difesa per buona parte della gara ma, dopo il primo gol subito, partecipa alla confusione dell’intero reparto.

Kimpembe 5,5 – La sua marcatura su Kolo è troppo leggera e la punta congolese lo punisce.

Diallo 5,5 – Troppo timido, fatica a spingere sulla corsia mancina. Non ha offerto soluzioni ai compagni.

Verratti 5,5 – Mai una verticalizzazione. Palleggia ma non prende mai l’iniziativa.

Pereira 5,5 – Come il suo compagno di reparto, non ribalta mai l’azione e la manovra del Paris è risultata spesso macchinosa.

Di Maria 6 – Svaria per tutto il fronte offensivo. Prova ad inventare ma i compagni non lo aiutano. (dal 62’ Paredes 6 – Dà come sempre ordine al centrocampo. Non doveva partire dalla panchina. È essenziale.).

Rafinha 5 – Tanta fatica per lui. Prova la conclusione un paio di volte, senza centrare mai lo specchio. Pochettino lo sostituisce poiché a serio rischio di espulsione. (56’ Icardi 5,5 – Doveva provare a far salire i compagni ma non si è mai visto.).

Draxler 6 – Segna e porta in vantaggio i suoi. Durante la gara è stato però troppo spesso impreciso quando giungeva al limite dell’area. (dal 74’ Sarabia s.v.).

Mbappé 5 – È un fuoriclasse. E questo ormai lo sanno tutti. Ma non può credere di poter vincere le partite da solo. Commette un’ingenuità e regala il pallone a Kolo, che pareggia i conti.

NANTES

Lafont 6,5 – Sempre molto reattivo. Nella prima frazione si supera su Mbappé e Di Maria, salvando i suoi.

Castelletto 6,5 – Mbappé lo lascia spesso sul posto, ma non si butta giù e, nell’ultima mezz’ora, diventa insuperabile.

Girotto 6,5 – Guida il reparto difensivo con estrema attenzione. Nel secondo tempo annulla Icardi.

Pallois 6 – Fatica a star dietro ai continui movimenti di Di Maria e Mbappé ma, nel finale, vince ogni duello aereo.

Coco 6 – Molto lavoro sporco per lui. Ripiega per aiutare Castelletto per non far sfondare Mbappé.

Chirivella 6,5 – Dà i tempi ai suoi compagni, sa sempre come gestire i ritmi della partita.

Toure 6,5 – Lotta per tutto il match e fa valere la sua fisicità. Scherma la difesa e mura le imbucate avversarie.

Traore 6,5 – Fa su e giù per quella fascia senza mai fermarsi. Offre diverse soluzioni al reparto avanzato.

Blas 5,5 – Ha fantasia ma è quasi sempre troppo lezioso, perdendo palloni sanguinosi. (dal 83’ Louza s.v.).

Simon 7,5 – Nella prima frazione è l’unico che prova ad impensierire la retroguardia parigina con strappi incredibili. Nel secondo tempo firma il gol che decide la gara. (dal 84’ Bamba s.v.).

Kolo 7,5 – Fa la guerra con i centrali avversari. Cerca spesso la profondità facendo valere il fisico e la sua velocità palla al piede. Gol e assist per lui. Non gli si poteva chiedere di più. (dal 83’ Emond s.v.).