PSG, Pochettino avverte: "Se vogliamo restare in corsa per il titolo vitale vincere col Monaco"

Periodo positivo per il PSG, vincente in Champions League contro il Barcellona e con un piede e mezzo ai quarti di finale dopo il 4-1 contro i blaugrana. In conferenza stampa, Mauricio Pochettino, tecnico dei parigini, ha però avvertito i suoi, alla vigilia della sfida d'alta classifica contro il Monaco: “Dobbiamo dare il massimo per battere una squadra fortissima, i giocatori sono molto concentrati, la partita contro il Barcellona ci ha dimostrato che giocare di squadra e con intensità ci permette di battere chiunque. La nostra sfida è mettere la stessa intensità in questa partita contro il Monaco, e anche in tutte le partite, indipendentemente dalla competizione. La partita di domani è importante, siamo distanti 5 punti.. Per restare nella corsa al titolo devi vincere domani".