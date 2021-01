PSG, si rivede Neymar. Pochettino spera di recuperarlo per il Trophée des Champions

Buone notizie per il Paris Saint-Germain a due giorni dalla partita contro il Marsiglia, valida per il Trophée des Champions (l'equivalente della nostra Supercoppa). Oggi sono tornati ad allenarsi Neymar e Presnel Kimpembe. Sul brasiliano, il tecnico Mauricio Pochettino ha dichiarato che ancora non sa se sarò in grado di giocare la partita. Questi due giorni saranno decisivi per valutare le sue condizioni.