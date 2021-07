PSG, trovato l'accordo con Sergio Ramos. Nei prossimi giorni l'ufficialità

Sergio Ramos ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Le Parisien, le parti hanno trovato la quadratura del cerchio per poter chiudere l'affare nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane l'entourage del calciatore ha incontrato la dirigenza dei parigini per poter limare gli ultimi dettagli e, stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino, nelle ultime ore c'è stata la svolta decisiva. In settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità.