PSV, quattro reti per Zahavi contro l'Olympiacos. L'israeliano quasi come Ronaldo nel 1995/96

Con la doppietta di questa sera Eran Zahavi è diventato il primo giocatore del PSV Eindhoven a segnare quattro reti in una gara della fase a eliminazione diretta in Europa dai tempi di Ronaldo. L’ex Palermo infatti aveva messo a segno due reti anche nella gara d’andata e ora è a un passo dal Fenomeno che contro il MyPA nel 1995/96, in Coppa Uefa, fu capace di segnarne cinque.

4 - Eran Zahavi (4 goals v Olympiacos) is the first player to score four goals in a European knockout-tie for @PSV since Ronaldo in 1995-96 (5 v MyPa in the UEFA Cup). Impact. pic.twitter.com/FIUJufz3hJ

