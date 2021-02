Quando torna Neymar? Pochettino coi piedi di piombo: "Quando sarà pronto"

Quando tornerà in campo Neymar? E' la domanda che si pongono i tifosi del Paris Saint-Germain e che i giornalisti francesi hanno posto in conferenza stampa al tecnico del PSG Mauricio Pochettino, che non ha voluto sbilanciarsi: “Il suo ritorno non è previsto per una partita in particolare. Segue un programma predisposto dal nostro staff medico. Il programma sarà rispettato, vogliamo il benessere del giocatore, che si riprenda il più velocemente possibile e al meglio. Giocherà quando sarà pronto, indipendentemente dai risultati e dalla forma della squadra. "