Rafael provoca il PSG: "Ecco cosa succede quando il City non gioca col Lione"

Rafael da Silva, ex difensore del Lione oggi al Basaksheir, ha provocato i vecchi avversari del Paris Saint-Germain al termine della sfida disputata ieri contro il Manchester City. Il brasiliano ha ricordato ai parigini che un anno fa la formazione di Garcia riuscì ad eliminare la squadra di Guardiola dalla competizione. Questo il suo messaggio su Twitter: "Quando non è il Lione a giocare contro il City, vediamo cosa succede...".

When Lyon is not playing against city we see what happen...👀 @OL ❤️

— Rafael da Silva (@orafa2) May 5, 2021