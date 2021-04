Ramadan, prima in Premier: gara in pausa per permettere ai giocatori musulmani di rifocillarsi

Una prima volta in Premier League. Come riportato da Sky Sports UK ieri la sfida fra Leicester e Crystal Palace è stata messa in pausa per qualche minuto per permetterei ai giocatori musulmani di interrompere il digiuno dopo il tramonto del sole. Fofana e Kouyate hanno così assunto dei gel energetici. L'accordo era stato preso prima della partita nel corso della riunione fra i capitani e con l'arbitro e gli ufficiali di Premier League.

Believed to be the first time ever in a @premierleague game that #lcfc v #cpfc was paused last night to allow Muslim players to break their fast once the sun had set. Fofana and Kouyate had energy gels. Was agreed pre match in captain’s meeting with the ref and Prem officials.

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) April 27, 2021