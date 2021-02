Rangers, Gerrard: "Orgoglioso del nostro rendimento ma non cambierò atteggiamento"

Steven Gerrard, allenatore dei Rangers, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Royal Antwerp, ripartendo da una questione legata al campionato scozzese, ovvero alle dimissioni di Lennon come allenatore dei rivali del Celtic: "Non sono stupito di questa notizia visto quanto sta accadendo. Ma ovviamente non provo alcuna soddisfazione nel vedere che accade una cosa del genere, sia che si tratti di Lennon che di un altro collega. Gli auguro il meglio in vista del prossimo futuro". Poi sulla partita di domani: "Non ci rilasseremo né proteggeremo. Saremo aggressivi e cercheremo di vincere per questa è casa nostra e vogliamo mostrare a tutti quanto sia complicato venire a giocare ad Ibrox. La chiave della nostra partita sarà il nostro gioco senza possesso di palla. Dobbiamo essere duri, organizzati e difficili da affrontare. Sono molto orgoglioso della nostra posizione in campionato e di ciò che stiamo facendo in Europa. Il mio atteggiamento però non cambierà fino a che non coglieremo ogni opportunità sia in campionato che in Europa League".