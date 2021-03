Rangers, Gerrard: "Scioccati dalla partenza dello Slavia. Fondamentale il gol in trasferta"

Il manager dei Glasgow Rangers Steven Gerrard commenta il pareggio per 1-1 contro lo Slavia Praga nella sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League giocata alla Eden Arena: “Questo è un posto difficile in cui venire a giocare. Lo Slavia è una squadra forte alla quale piace giocare con intensità e questo ci ha un po’ scioccato all’inizio. Hanno segnato un gol meraviglioso ma una volta che ci siamo sistemati abbiamo fatto abbastanza per tornare in partita. Segnare su questo campo è davvero difficile e penso che il risultato finale sia giusto. Giocarcela a Ibrox con un gol fatto in trasferta era il nostro obiettivo minimo".