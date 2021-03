Rangers-Slavia Praga 0-2, le pagelle: Olayinka combattente, bocciati Roofe e Balogun

vedi letture

Rangers-Slavia Praga 0-2

Marcatori: 14' Olayinka, 74' Stanciu.

RANGERS

McGregor 6 – Non impeccabile sulla prima rete realizzata dallo Slavia Praga, ma rimane la buona prestazione.

Patterson 6,5 – Vivace e propositivo sin dalle prime battute. È stato l’unico positivo del reparto offensivo gers. (dal 78’ Simpson s.v.).

Goldson 5 – Nervoso per buona parte della gara. Non riesce a guidare la linea arretrata.

Balogun 4,5 – Sempre in ritardo. Non riesce mai a contenere Sima e nella seconda frazione si fa espellere ingenuamente, quando la squadra era già in inferiorità numerica.

Barisic 5,5 – Prova a sfondare sulla corsia mancina, ma non riesce ad essere preciso quando deve crossare.

Kamara 6 – Corre per tutta la partita, non molla mai e continua a dare il massimo fino alla fine.

Davis 6 – Fa il mediano, ma è spesso un difensore aggiunto. Cerca di aiutare il reparto arretrato, troppo spesso in affanno. (dal 83’ Itten s.v.).

Arfield 5,5 – Dovrebbe dare il cambio di marcia al centrocampo, ma non entra mai in partita. (dal 55’ Roofe 4 – Subentra e si fa espellere in soli sei minuti dal suo ingresso in campo. Il suo intervento su Kolar è sconsiderato.).

Aribo 5,5 – Non salta mai Boril e quando prova a farlo si dimentica del pallone, che non è mai un dettaglio.

Morelos 6 – Si muove continuamente per tutto il fronte d’attacco e cerca di impensierire Kolar. Doveva essere più preciso. (dal 82’ Zungu s.v.).

Kent 6 – Frizzante sulla corsia mancina, nel secondo tempo partecipa alla confusione generale della sua squadra. (dal 83’ Wright s.v.).

SLAVIA PRAGA

Kolar 6 – Praticamente mai chiamato in causa, costretto ad uscire dopo l’intervento killer subito da Roofe. (dal 65’ Vagner 6 – È da poco diventato maggiorenne ma ha carattere il ragazzo. Sempre attento nelle uscite.).

Bah 6,5 – Fa su e giù per la corsia destra. Contiene bene Kent.

Kudela 7 – Difende e imposta. Mai una sbavatura, fa vivere a Kolar una serata tranquilla.

Deli 6,5 – Morelos prova a confonderlo, ma non si scompone.

Boril 7 – Capitano e trascinatore. È ovunque ed è lui a servire l’assist per la prima rete firmata Olayinka.

Provod 6,5 – Fa valere sempre la sua fisicità a metà campo ed è difficilmente superabile.

Hromada 6,5 – Aiuta Provod a schermare in maniera ottimale la difesa. (dal 58’ Holes 6,5 – Entra per dare maggiore consistenza al reparto difensivo e non tradisce il suo allenatore. Prezioso.).

Dorley 6 – Non una partita eccellente la sua, ma ripiega spesso per aiutare Bah sulla corsia destra. (dal 58’ Kuchta 6 – Lotta contro la difesa avversaria e fa salire i compagni.).

Stanciu 7 – Ci si aspetta sempre molto da lui. Partito in sordina, dimostra poi di essere il vero leader tecnico della squadra. Con la sua meravigliosa punizione mette in ghiaccio il risultato. (dal 90’ Lingr s.v.).

Olayinka 7 – Segna di testa da vero bomber di razza, ma soprattutto lavora tanto per i suoi compagni. Ripiega, lotta e si sporca le mani. (dal 58’ Masopust 6,5 – Con la sua freschezza dà una grossa mano alla mediana.).

Sima 6 – Tiene sempre impegnati i difensori centrali avversari, costantemente in area di rigore.