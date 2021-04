Rangnick, salta anche l'Eintracht? A Francoforte continua la ricerca del ds e dell'allenatore

Ralf Rangnick si allontana, almeno per il momento, dall’Eintracht Francoforte. Dopo un colloquio informale fra le parti infatti, secondo quanto riferito dalla Bild, il club tedesco avrebbe deciso di cercare altri profili per la sostituzione di Fredi Bobic come direttore sportivo. Il nome di Rangnick era stato accostato al club di Francoforte anche come possibile successore del tecnico Adi Hutter, che nella prossima stagione allenerà il Borussia Monchengladbach, ma al momento l’Eintracht non avrebbe affondato il colpo.