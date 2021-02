Raphinha incanta il Manchester United: può riformarsi l'asse con Bruno Fernandes

Il brasiliano Raphinha è tra i giocatori che più si stanno mettendo in evidenza in questa prima stagione di Premier League del Leeds di Marcelo Bielsa. Arrivato in Inghilterra la scorsa estate, il 24enne ha estimatori illustri, tra cui, scrive oggi il Manchester Evening News, anche il Manchester United. I Red Devils stanno infatti valutando il suo acquisto: se dovesse essere ultimato in estate, andrebbe a ricomporre quel tandem con Bruno Fernandes che tanto ha giovato ad entrambi ai tempi dello Sporting.