RB Lipsia, Lookman e Saracchi verso l'addio. Per loro non c'è futuro nel club

Secondo quanto riferito da Kicker non c'è futuro per l'attaccante Ademola Lookman e il terzino Marcelo Saracchi nel Red Bull Lipsia. Il primo, tornato dopo il prestito al Fulham, ha ancora tre anni di contratto, ma in questa finestra di mercato si cercherà una soluzione in prestito o a titolo definitivo. Per il secondo invece sono altri due gli anni di contratto e dopo il prestito al Galatasaray potrebbe esserci l'addio a titolo definitivo in questa finestra di mercato.