Real ad Anfield per omaggiare Jota. La toccante lettera di Arnold: "Manchi ogni giorno"

Il ricordo di Diogo Jota è più vivo che mai. Il Real Madrid, alla vigilia della sfida contro il Liverpool, si è recato ad Anfield per omaggiare il giocatore portoghese morto insieme al fratello André in un tragico incidente stradale a Zamora.

In particolare l'ex compagno di Jota oggi al Real, Trent Alexander-Arnold, insieme a Xabi Alonso, Dean Huijsen ed Emilio Butragueño hanno deposto due mazzi di fiori davanti all'ingresso principale dello stadio, in segno di rispetto e ricordo per Diogo e André Jota.

La toccante lettera di Trent

Ancora più toccante è stata la lettera di Trent che accompagnava il suo bouquet di fiori rossi e bianchi. Il calciatore inglese ha scritto: "Amico mio, Diogo. Ci manchi tantissimo, ma ti amiamo ancora profondamente. Il tuo ricordo e quello di André vivranno sempre. Sorrido ogni volta che penso a te e ricorderò sempre i bei momenti che abbiamo condiviso. Mi manchi, amico mio, ogni singolo giorno". Insieme al mazzo di fiori, anche un controller della PlayStation rosso, un omaggio ai leggendari festeggiamenti dell'ex calciatore con il joystick invisibile.

Da parte sua il Real Madrid ha posto una lettera che recita così: "Il Real Madrid esprime le sue condoglianze al Liverpool FC e alla famiglia di Diogo Jota. Il mondo del calcio piange la perdita di un giocatore eccezionale e di una persona incredibile".