Morte Diogo Jota, indagine chiusa a novembre: nessuna responsabilità penale nell'incidente

L'indagine sulle cause dell'incidente che è costato la vita a Diogo Jota si sono concluse. Le autorità spagnole hanno stabilito che non vi è alcuna responsabilità penale nell’incidente stradale che, nel luglio dello scorso anno, costò la vita all’internazionale portoghese del Liverpool e al fratello André Silva. Secondo quanto riportato da The Athletic, che ha avuto accesso al rapporto ufficiale, il caso è stato archiviato nel novembre 2025 al termine di una revisione approfondita delle indagini. Il procedimento ha coinvolto anche esperti di sicurezza stradale, chiamati a chiarire la dinamica dell’incidente.

Alla luce delle conclusioni raggiunte, non verrà quindi avviato alcun procedimento penale in relazione alla morte dei due calciatori. L’incidente risale alle prime ore del 3 luglio 2025 ed è avvenuto nella zona di Zamora, in Spagna. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e ha successivamente preso fuoco. Le fiamme si sono poi propagate anche alla vegetazione circostante, rendendo ancora più drammatico l’episodio.

La chiusura del caso mette fine a mesi di accertamenti e lascia una tragedia che ha profondamente colpito il mondo del calcio portoghese, inglese e internazionale.