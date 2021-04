Real in semifinale, Zidane: "Doblete? Ancora non siamo a nulla. Courtois fenomenale"

"Abbiamo meritato noi di passare in semifinale, sono felice per i ragazzi e a livello di entusiasmo e consapevolezza questo passaggio può darci qualcosa in più. Sogno doblete? Siamo felici di essere passati, ma non abbiamo ancora vinto niente. Siamo comunque orgogliosi di ciò che stiamo facendo. Valverde terzino? Ha fatto una bella partita. Lui come i tre davanti che si sono sforzati tanto in fase difensiva. Courtois? Fenomenale. Cosa mi piace dei miei giocatori? Il carattere: quando soffrono, qua sono difficili le cose, loro si uniscono ancora di più. Abbiamo qualità è ovvio, ma sottolineo il carattere".