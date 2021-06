Real Madrid, Ancelotti vuole rinforzare le corsie esterne: chiesto Guerreiro al Dortmund

Carlo Ancelotti si sta già muovendo per la prossima stagione. Il nuovo tecnico del Real Madrid, come riportato dalla Bild, ha chiesto l'esterno mancino Raphael Guerreiro: il 27enne del Borussia Dortmund è in scadenza nel 2023 e al momento la richiesta dei gialloneri è di 60 milioni di euro circa. Non sarà semplice convincere la società tedesca a cedere un calciatore fondamentale nei meccanismi del 3-4-2-1.