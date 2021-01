Real Madrid-Celta Vigo 2-0, le pagelle: Vázquez-Asensio dominanti. Nacho un muro, Tapia stoico

REAL MADRID-CELTA VIGO 2-0

Marcatori: 6' Lucas Vázquez, 53' Asensio

REAL MADRID

Courtois 6 - Beffato da Aspas in una delle poche occasioni in cui la difesa si lascia sorprendere da lanci dalle retrovie, ma Nacho salva alle sue spalle. Attento sui palloni alti e nelle uscite fuori dallo specchio di porta.

Carvajal 6,5 - È in ottima condizione, lo si ritrova in qualsiasi zona di campo pronto a dare sostegno ai compagni. Sfiora il gol con un bel destro al volo che si perde di poco sul fondo. (Dall' 85' Vinícius Júnior s.v.).

Varane 6,5 - Partita attenta e autoritaria senza il capitano a fargli da spalla. Gli avversari arrivano in area poche volte, ma lui si dimostra sempre al posto giusto.

Nacho 7 - Evita guai intercettando il tocco debole di Aspas a Courtois battuto e propizia la ripartenza dell'1-0. Attento in fase di marcatura e negli interventi a pulire l'area di rigore.

Mendy 5,5 - Riesce a sostenere con costanza la manovra offensiva senza lasciare troppi spazi alle ripartenze degli avversari. Qualche imprecisione di troppo sui cross e qualche brivido di troppo sui retropassaggi verso la propria area di rigore.

Modric 7 - Danza sul pallone disorientando il pressing degli avversari. Velocizza la manovra e trova sempre il compagno da servire, giocatore fondamentale per Zidane. (Dall' 86' Ødegaard s.v.).

Casemiro 6,5 - Solito schermo impermeabile davanti la difesa. L'avversario non sfonda quasi mai dalle sue parti. Sempre ottimo l'apporto alla costruzione dal basso.

Kroos 6,5 - Tanta legna ma poche giocate coraggiose verso la porta degli avversari. È comunque una gioia per gli occhi quando scambia nello stretto con i compagni. (Dall' 86' Valverde s.v.).

Vázquez 7,5 - Puntuale sul cross di Asensio che tramuta il gol con un preciso colpo di testa. Resituisce il favore al compagno nella ripresa, corre tantissimo e in fase di non possesso si abbassa addirittura come quinto di difesa.

Benzema 5,5 - Sempre fondamentale per lo svolgersi della manovra, duetta bene con i compagni ma gli manca il guizzo per la giocata decisiva. Spreca due buone occasioni nella ripresa, leggermente annebbiato rispetto al solito. (Dal 91' Mariano Díaz s.v.).

Asensio 7 - Mette sulla testa di Lucas un cioccolatino da spingere comodamente in porta. Puntuale quando il compagno gli ritorna il favore nella ripresa, segnando un gol facile facile. Sfonda sempre sulla sinistra, non sempre preciso al momento del servizio in area per i compagni. (Dal 74' Hazard 6 - Zidane lo fa entrare per mettere ulteriori minuti nelle gambe dopo il nuovo stop per infortunio. Qualche buono scambio e poco altro).

CELTA VIGO

Rubén Blanco 5,5 - Il Real domina ma calcia poco verso la porta. Non è chiamato a grandi interventi ma forse poteva essere più reattivo sul colpo di testa di Lucas Vazquez.

Mallo 5,5 - A sinistra il Real affonda che è un piacere, quasi sempre messo in mezzo dagli avversari. Quantomeno è sempre pronto a sganciarsi in avanti anche se crea davvero poco.

Araújo 6 - Si disimpegna bene nella marcatura nello stretto, va in difficoltà sul movimento perpetuo degli attaccanti avversari ma regge l'urto.

Murillo 4,5 - Doppio errore in occasione del gol di Asensio. Insicuro sia in copertura che in fase di impostazione, perde fiducia e non riesce a reagire.

Olaza 5,5 - Si perde Lucas Vazquez in occasione dell'1-0. Primo tempo in costante affanno, meglio nella ripresa quando riesce più volte a prendere il fondo sulla sinistra.

Méndez 5,5 - Dimostra di avere tutte le carte in regola per regalarsi una stagione da protagonista ma stasera viene disinnescato sul nascere ogni qual volta riesca a ricevere un pallone giocabile.

Tapia 6,5 - Un gigante davanti la difesa. Forse troppa irruenza ma ogni allenatore vorrebbe poter contare su un giocatore con la sua dedizione e grinta. Ammonito e diffidato, salterà la prossima partita.

Denis Suárez 6 - Si accende ad intermittenza ma riesce sempre a creare qualcosa quelle poche volte che i centrocampisti avversari gli concedono metri davanti.

Nolito 5 - Apprezzabile in fase di non possesso, un fantasma in fase offensiva. Finisce per eclissarsi sulla fascia entrando di rado nel vivo della manovra. (Dal 65' Baeza 6 - Caparbio e insistente nonostante la partita avesse preso una piega netta a favore degli avversari. Sfiora il gol nel finale).

Santi Mina 5 - Duetta poco e male con il compagno di reparto. Non si sforza a trovare soluzione alternative per uscire dal bosco di maglie bianche in cui è intrappolato.

Iago Aspas 6 - Corre e si batte su ogni pallone. Avrebbe anche l'occasione di portare avanti i suoi ma non è troppo convinto nella battuta a rete. Costretto al cambio pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, perdita pesante per Coudet. (Dal 52' Beltrán 5,5 - Prova a dare imprevedibilità alla manovra ma a parte un paio di fiammate, combina poco).