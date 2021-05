Real Madrid, difensori in bilico: si lavora ai rinnovi di Ramos e Varane, Nacho vuole giocare

Uno dei primi problemi che dovrà affrontare il prossimo allenatore del Real Madrid è quello relativo ai difensori centrali. L'unico certo di restare in rosa è Eder Militao, che è cresciuto tantissimo nell'ultima parte della stagione appena terminata e potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro. Resta da valutare, invece, il ruolo di Nacho, che si è ben comportato e reclama più spazio. Poi ci sono i casi Sergio Ramos e Varane: il capitano è in scadenza di contratto e ancora non ha accettato l'offerta di rinnovo; una proposta che, sottolinea Marca, è stata presentata a gennaio e ora potrebbe essere riformulata con cifre diverse. Il francese ha il contratto in scadenza tra un anno: pur di evitare di perderlo a zero, i Blancos valuterebbero anche la cessione. Ovviamente, la volontà è quella di trattenerlo.