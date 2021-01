Real Madrid, domani tocca a Bettoni. Il vice di Zidane dal passato da calciatore nella C italiana

Domani in Alavés-Real Madrid siederà sulla panchina dei blancos David Bettoni, il vice di Zinedine Zidane. Il nome non è nuovo per il calcio italiano, poiché l'assistente del tecnico e suo uomo di fiducia ha giocato diversi anni nel nostro campionato. 49 anni, il braccio destro di Zizou dai tempi del Real Madrid Castilla, è cresciuto calcisticamente anch'egli al Cannes, ma il suo trasferimento in Italia nel 1996 è stato più low profile: Avezzano, Alessandria, Novara, Lucchese e Brescello il suo girovagare per lo stivale, prima di tornare in patria nel 2002.

Avrebbe potuto fare il suo esordio qualche settimana fa contro l'Osasuna, con Zidane isolato dopo essere stato a contatto con una persona positiva. La negatività al test proprio del tecnico della prima squadra ha riportato le cose alla normalità. Purtroppo questione di due settimane, ed ecco Bettoni che in conferenza stampa oggi assicura: "Ho parlato con lui in mattinata e sta molto bene. Non sarà fisicamente con noi, ma con la sua energia. Stiamo lavorando insieme per la partita di domani".

La partita contro l'Alavés arriva in un momento quanto meno delicato per il Real Madrid, marchiato dall'eliminazione in Copa del Rey per mano di una squadra di terza divisione e con tutto lo staff tecnico in bilico. Se non ora, sicuramente per la prossima stagione. Ulteroriore pressione per Bettoni, che dovrà fare a meno di Sergio Ramos e Dani Carvajal, oltre a Valverde, infortunio dell'ultim'ora.