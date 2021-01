Chi è David Bettoni, il "tattico" di cui Zidane si fida ciecamente e che può sostituirlo a Pamplona

vedi letture

David Bettoni potrebbe sostituire Zinedine Zidane in panchina contro l'Osasuna. Il tecnico francese, infatti, rischia di saltare la trasferta di Pamplona perché un suo contatto diretto è risultato positivo al COVID-19. In attesa del verdetto del test PCR, Bettoni è pronto al suo esordio assoluto alla guida della prima squadra: 49 anni, è il braccio destro di Zidane da quando il francese ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Real Madrid Castilla, sei anni fa. I due sono amici dai tempi di Cannes e da allora Bettoni è sempre stato vicino a Zizou: lo ha accompagnato in Italia (Zidane andò alla Juve, lui all'Avezzano) e successivamente a Madrid quando, nel 2001, Zidane è diventato uno dei Galacticos.

Tesserino ok - Bettoni, rivela Marca, potrà svolgere le mansioni da primo allenatore perché nel 2017, dopo il pasticcio del patentino di Zidane (neanche Bettoni ce l'aveva e fu sanzionato), ha regolarizzato la sua situazione ottenendo la Licenza Pro UEFA. Le regole della Federcalcio spagnola richiedono che l'allenatore in seconda abbia la stessa qualifica di quello principale. Bettoni è il "tattico" dello staff di Zidane, che si fida ciecamente di lui. Ha il compito di dare, con grafici e foto alla mano, le ultime istruzioni ai giocatori che entrano in campo dalla panchina. Ogni progetto di Zidane è stato approvato prima dal suo assistente.