Real Madrid eliminato dalla Champions League: le aperture dei quotidiani iberici

Con la sconfitta per 2-0 a Londra il Real Madrid saluta la Champions League venendo eliminato in semifinale dal Chelsea. Un'eliminazione che non viene accolta con grandissimo clamore, come in altre occasione, dai principali quotidiani iberici con i madrileni Marca e AS che sottolineano comunque la brutta prestazione della squadra di Zidane, mentre il catalano Sport sottolinea l'assenza di squadre della capitale iberica dalla finale della competizione. Questi i titoli dei quotidiani:

Marca: “Il Madrid si ferma qui”

As: “Madrid non pervenuto”

Sport: “Il Chelsea lascia Madrid senza finale”

Mundo Deportivo: “Il Madrid Ko. La finale sarà Chelsea-City”