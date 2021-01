Real Madrid eliminato in Copa del Rey. Zidane: "La colpa è mia ma non è un vergogna"

Arrivano le parole di Zinedine Zidane dopo la clamorosa eliminazione del Real Madrid da parte dell’Alcoyano, formazione di terza serie spagnola, in Copa del Rey. “La verità è che ci abbiamo provato - si legge -. I giocatori hanno dato tutto, abbiamo avuto l’occasione di segnare il secondo gol e quando poi non ci riesci succede quello che è successo a noi. E’ un momento difficile, siamo fuori dalla Copa, ma i ragazzi ci hanno provato. Io sono l’allenatore, la responsabilità è mia e me la assumo come sempre. I giocatori ci hanno provato: se avessimo segnato il secondo gol avremmo visto un’altra partita. Il calcio è questo. Non è un vergogna, sono cose accadono”.