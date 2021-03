Real Madrid, idea casinò all'interno del nuovo Bernabeu per aumentare i ricavi

Secondo quanto riportato da Indisder Sports il Real Madrid, per aumentare i suoi ricavi, sarebbe pronto ad accogliere un casino all'interno dello stadio "Santiago Bernabeu". Si stima che esso possa generare circa 120 milioni al club spagnolo. La ristutturazione dell'impianto, attualmente in corso, dovrebbe durare ancora un anno e mezzo e i costi sono stati stimati in 575 milioni, cifra che potrebbe pertanto essere parzialmente coperta dalle entrate generate dal casino e non solo. Previsti anche ristoranti, un nuovo museo, negozi, spazi per tour ed eventi.