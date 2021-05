Real Madrid, incerto il futuro di Ramos: vuole un biennale, il club offre solo un anno

In casa Real Madrid non si è ancora arrivati alla soluzione per il rinnovo di Sergio Ramos. Secondo quanto riportato da Marca il difensore spagnolo continua a sperare in un rinnovo biennale, mentre i Blancos hanno messo sul piatto il prolungamento per una sola stagione.