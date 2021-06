Real Madrid, Jovic può partire: l'attaccante nel mirino dell'Eintracht Francoforte

vedi letture

Real Madrid attivo in entrata ma anche in uscita. Il club della capitale spagnola sta cercando di snellire la rosa da mettere poi a disposizione di Carlo Ancelotti. Come riporta l’edizione odierna di AS, fra gli elementi che potrebbero partire ci sarebbe Luka Jovic. L’attaccante serbo potrebbe essere un’opzione per l’Eintracht Francoforte qualora non dovesse rimanere André Silva.