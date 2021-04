Real Madrid, Kroos glaciale. Prima del Liverpool parlava col fratello dei risultati di ZweiteLiga

vedi letture

In un’intervista rilasciata a DAZN Felix Kroos, centrocampista dell’Eintracht Braunschweig, ha parlato del fratello Felix e della grande tranquillità con cui quest’ultimo ha vissuto l’immediata vigilia della sfida fra il suo Real Madrid e il Liverpool di ieri sera: “Puoi chiamarlo cinque minuti prima di una finale di Coppa del Mondo e fare due chiacchiere con lui. Pensate che mezzora prima della sfida di ieri parlavamo della partita fra Osnabruck e Regensburg di Zweite Liga che era appena terminata (la gara si giocava alle 18:30) con un buon risultato per noi”. La squadra di Felix Kroos è infatti in lotta per non retrocedere in terza divisione e grazie al risultato di ieri ha mantenuto tre punti di margine sull'Osnabruck terzultimo.