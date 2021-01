Real Madrid-Levante 1-2, le pagelle: errore esiziale di Militao, perla di Morales

REAL MADRID-LEVANTE 1-2

MARCATORI: Asensio 13', Morales 32', Roger 78'.

Courtois 7 - Intuisce la traiettoria del penalty di Roger e lo respinge con un prodigio, ma è costretto ad arrendersi nel finale.

Odriozola 5 - Prestazione sbiadita. Poco incisivo in entrambe le fasi di gioco, lascia agli avversari la supremazia su quel versante.

Militao 4 - Entra nella storia del club per un record del quale avrebbe fatto volentieri a meno: è il giocatore di movimento del Real Madrid espulso più in fretta. Ingenuo nell’impattare Leon lanciato a rete.

Varane 6 - Perde il suo compagno di reparto ad inizio partita, ma trova in Casemiro una spalla comunque molto valida. Regge l’urto e non ha colpe sul secondo gol del Levante.

Mendy 5 - Soffre le continue folate di Miramon e non offre il solito contributo in fase offensiva.

Modric 6 - Non si limita all’estetica, le sue giocate sono sempre preziose. Viene bastonato continuamente dagli avversari, ma riesce comunque a mostrare il suo repertorio.

Casemiro 6 - Si abbassa dopo l’espulsione di Militao sulla linea di difesa con una disinvoltura che permette a Bettoni di non dover ricorrere ad un cambio. Si conferma pedina fondamentale.

Kroos 7 - Tra i migliori del Real Madrid. Si sacrifica per evitare buchi in mezzo al campo e asseconda i movimenti dei compagni con grandi rifiniture. Un guerriero.

Asensio 7 - Apre le danze approfittando di un grande lancio di Kroos e va vicino alla doppietta personale, sfumata per un soffio. Nella ripresa cala e lascia il campo prima del triplice fischio. Dall’82’ Mariano SV.

Benzema 5 - Ha le polveri bagnate il capitano dei blancos. Nel primo tempo fallisce un’occasione abbastanza limpida, poi si vede poco. Non aiuta la squadra a venir fuori da una situazione difficile. Dall’82’ Arribas SV.

Hazard 5.5 - Fa quel che può, nonostante una forma fisica ancora migliorabile. Spende tanto e viene richiamato in panchina quando alza bandiera bianca. Dal 60’ Vinicius JR. 5 - Commette il fallo che porta al rigore poi sbagliato da Roger. Non si fa notare per altro.

Fernandez 6.5 - Non può nulla sul gol dell’1-0, ma si supera su Benzema compiendo un grande intervento.

Miramon 7 - Tra i migliori in campo della sua squadra. Si avventura con una certa continuità nella metà campo avversaria e sforna assist sempre pericolosi.

Duarte 6 - Buona l’intesa con il compagno di reparto. Ripaga il mister della fiducia e non sfigura per nulla contro uno degli attacchi più forti del campionato.

Postigo 6 - Benzema non è in giornata di grazia, ma guai a sottovalutarlo anche in queste circostanze. Lui non lo fa ed è prezioso in per questa vittoria dei suoi.

Clerc 6.5 - Anche lui è una spina nel fianco per il Real Madrid. Abbina anche una discreta qualità nei suggerimenti che impreziosice il suo contributo.

Melero 6 - Funziona l’asse con Miramon e Roger sulla corsia di competenza. Si impegna fino al triplice fischio con grande generosità.

Malsa 6 - Si danna l’anima in fase di non possesso accompagnando sempre il pressing, ma un pizzico di irruenza di troppo lo condanna al giallo che condiziona la sua gara. Dal 61’ Rochina 6 - Entra col piglio giusto e aiuta i compagni nel finale.

Radoja 6.5 - Fondamentale in mezzo al campo nell’arginare la supremazia tecnica del Real Madrid. Bravo anche ad assecondare le folate offensive sempre pericolose della squadra di Lopez.

Morales 7.5 - Prestazione autorevole del capitano, che trova il pareggio con un gol bellissimo sul cross di Miramon. Altra perla per la storia di questo club. Dal 76’ Morales SV.

Leon 6.5 - Ha il merito di procurare l’espulsione di Militao dopo appena 8’. L’episodio è cruciale e dà una grande mano alla sua squadra. Dal 60’ Bardhi 6.5 - Sforna l’assist per il 2-1 che cala il sipario sull’incontro.

Roger 7 - Fallisce il penalty del 2-1, ma si fa perdonare con il siluro che trafigge Courtois prima di lasciare il campo. Una rete comunque da 3 punti. Dall’82’ Vezo SV.